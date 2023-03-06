انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لـ كوريا الجنوبية فى فبراير

جدة - نرمين السيد - تراجع الاحتياطى الأجنبى لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر فى فبراير الماضى، إذ أدت قوة الدولار إلى خفض قيمة تحويل المقتنيات بالعملات الأخرى، وفقا لما أظهرته بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزى اليوم الإثنين، ونقلته قناة "القاهر الإخبارية".





ووفقًا للبيانات بلغت الاحتياطيات الأجنبية لسول 425.29 مليار دولار أمريكى بنهاية فبراير، بانخفاض 4.68 مليار دولار عن يناير. ويُعزى التراجع فى جزء منه لارتفاع قيمة الدولار، الذى أدى إلى انخفاض القيمة المحولة بالدولار للممتلكات المقومة بعملات أخرى. وقال البنك المركزى، إن مؤشر الدولار الذى يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنحو 2.3% فى الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ومواقف احتياطى صندوق النقد الدولى وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأظهرت البيانات أن الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بلغت قيمتها 374.49 مليار دولار بنهاية فبراير، وهو ما يُمثل 88.1% من إجمالى الاحتياطيات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع 26.75 مليار دولار، شكلت 6.3% من الإجمالي، لكن المبلغ انخفض إلى 7.42 مليار دولار عن الشهر السابق له.

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