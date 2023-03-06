العالم اليوم - "توبليرون".. تغيير "بحكم القانون" على الشكولاتة الشهيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 08:16 صباحاً - في تغيير يفرضه القانون، سيلاحظ عشاق الشكولاتة السويسرية الشهيرة "توبليرون" أن الرسم المميز على العبوة لقمة جبل "ماترهورن" يختبئ به دب لن يبقى في مكانه.

وتتميز الشكولاتة المعروفة بشكلها الهرمي، برسم لقمة جبل "ماترهورن" الذي يعد أحد الرموز الوطنية في سويسرا، لكن بعد تغيير طرأ على تصنيع الشكولاتة لم يعد من الممكن استمرار هذا الرسم على العبوة الصفراء، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتمتلك شركة "مونديليز" الأميركية العلامة التجارية لشكولاتة "توبليرون"، وقالت إن بعض إنتاج الشكولاتة سينقل خارج سويسرا.

والعام الماضي، أعلنت "مونديليز" أنها ستنقل بعض خطوط الإنتاج إلى مصنعها في سلوفاكيا اعتبارا من نهاية عام 2023.

وحسب قانون صدر عام 2017، فإن استخدام الأيقونات السويسرية، مثل الصليب الأبيض على خلفية حمراء أو جبل "ماترهورن"، يجب أن يكون مقتصرا فقط على المنتجات المصنعة داخل سويسرا بنسبة 100 بالمئة.

كما أنه وفقا للقانون، لا يجب أن توضع عبارة "صنع في سويسرا" إلا على منتج يعتمد على الأقل على 80 بالمئة من المواد الخام القادمة من داخل البلاد.

وتصل هذه النسبة إلى 100 بالمئة في حال كان المنتج قائما على الحليب مثل الشكولاتة، مع استثناء المكونات التي لا يمكن الحصول عليها من سويسرا مثل الكاكاو.

وبالتالي ستحمل "توبليرون" رسما أكثر عمومية لجبال الألب، مع عبارة "بلد المنشأ سويسرا" بدلا من "صنع في سويسرا".