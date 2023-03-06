العالم اليوم - بعد "هجوم بريانسك".. صواريخ تسقط داخل حدود روسيا

انتم الان تتابعون خبر بعد "هجوم بريانسك".. صواريخ تسقط داخل حدود روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 08:16 صباحاً - قال حاكم منطقة بيلغورود الجنوبية الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في المنطقة، الإثنين، بعد أن أسقطت القوات الروسية 3 صواريخ.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام أن الحطام المتساقط أدى أيضا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، لكن لم يُعرف على الفور النطاق الكامل للأضرار.

ولم يذكر جلادكوف من يعتقد أنه أطلق الصواريخ، لكنه اتهم في الماضي القوات الأوكرانية على الجانب الآخر من الحدود القريبة بشن هجمات مماثلة.

تقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مرارا لقصف منذ بداية الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل شبه تام مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

هجوم بريانسك