العالم اليوم - بعد "هجوم بريانسك".. صواريخ تسقط داخل حدود روسيا

انتم الان تتابعون خبر بعد "هجوم بريانسك".. صواريخ تسقط داخل حدود روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 08:16 صباحاً - قال حاكم منطقة بيلغورود الجنوبية الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في المنطقة، الإثنين، بعد أن أسقطت القوات الروسية 3 صواريخ.
وذكر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام أن الحطام المتساقط أدى أيضا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، لكن لم يُعرف على الفور النطاق الكامل للأضرار.
ولم يذكر جلادكوف من يعتقد أنه أطلق الصواريخ، لكنه اتهم في الماضي القوات الأوكرانية على الجانب الآخر من الحدود القريبة بشن هجمات مماثلة.
تقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مرارا لقصف منذ بداية الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.
ولم تعلن أوكرانيا بشكل شبه تام مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.
هجوم بريانسك
- أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى منطقة بريانسك.
- أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الخميس الماضي، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.
- قال الحاكم في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".
- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهابيين الذين تسببوا بأحداث مقاطعة بريانسك.
- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا بأنه "عمل إرهابي".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد "هجوم بريانسك".. صواريخ تسقط داخل حدود روسيا .. في رعاية الله وحفظة