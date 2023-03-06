جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، أنها رصدت 10 طائرات تابعة للجيش الصينى و4 سفن فى المنطقة المتاخمة للجزيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، أنها رصدت 10 طائرات تابعة للجيش الصينى و4 سفن فى المنطقة المتاخمة للجزيرة. وقال وزير الدفاع التايواني، إننا يجب أن نحذر من دخول مفاجئ للجيش الصينى، وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع التايوانى: يجب أن نحذر من دخول مفاجئ للجيش الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.