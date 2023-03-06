العالم اليوم - أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بنمو متواضع في الصين

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بنمو متواضع في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 07:19 صباحاً - هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات، الاثنين، بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو خمسة بالمئة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5 في المئة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 بالمئة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية لسياستها النقدية، بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مطلع الأسبوع إن من "المحتمل جدا" أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الثلاثاء.

تحركات الأسعار

جرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 67 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.16 دولار للبرميل في الساعة 0445 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.98 دولار للبرميل.