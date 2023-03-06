العالم اليوم - ابتلاع العلكة.. نتيجة طبية تنفي "المقولة الشائعة" عن خطرها

انتم الان تتابعون خبر ابتلاع العلكة.. نتيجة طبية تنفي "المقولة الشائعة" عن خطرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 06:22 صباحاً - لطالما سمعنا تحذيرا صحيا من آبائنا بشأن أضرار مضغ العلكة، متكئين في نصيحتهم تلك على المقولة القديمة الرائجة التي تقول إن العلكة تبقى في المعدة لمدة 7 سنوات.

لكن الخبراء توصلوا إلى نتيجة مفادها بأن كل تلك المقولات التي تتحدث عن بقاء طويل للعلكة داخل جهازنا الهضمي أمر عار من الصحة، إلا أن ذلك لا يعني بالطبع التشجيع على تلك العادة لما لها من أضرار سلبية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، عندما تبتلع العلكة فإنها تدخل جسمك وتهضم مثلها مثل أي طعام آخر، إلا أن الخطورة تكمن في تكرار ابتلاعها على المدى الطويل.

الفرق بين العلكة وبقية الأطعمة هو أنها تستغرق وقت أطول للهضم، وبالتالي يتأخر وقت خروجها من الجسم عبر البراز.

ويمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من العلكة أو عدة قطع صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة إلى حدوث انسداد في الجهاز الهضمي، وتشمل أعراض الانسداد الغثيان والقيء وآلام البطن.

وعند الشعور بأي أعراض غريبة عقب ابتلاع العلكة يجب أن تراجع الطبيب فورا لتقديم الإسعافات المناسبة.