العالم اليوم - ماذا قال كلوب عن إنجاز محمد صلاح التاريخي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 04:19 صباحاً - عبّر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بالفوز العريض الذي أحرزه "الريدز" على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون مقابل، في منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كانت مباراة مذهلة. قدمنا أفضل أداء ضد فريق اليونايتد".

وأضاف: "يمثل الفوز الدفعة التي أردناها. لم نسقط بعد. قدمنا عرضا جيدا لما يمكن أن نفعله من الآن فصاعدا".

وعلّق كلوب على إنجاز الدولي المصري محمد صلاح، والذي بات الهداف التاريخي لليفربول في "البريميرليغ" قائلا: "129 هدف رقم لا يصدق. إنه لاعب مميز يحظى بالتقدير من جانبنا".

وتابع: "سيتعجب الناس مما فعله صلاح في المستقبل عندما ينظرون إلى الوراء. شهدنا شيئا مميزا حقا".

إنجاز صلاح التاريخي

سجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة.

وأحرز صلاح، هدفين أمام "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 66 و83، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، رفع "مو صلاح" رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، ويتقدم بهدف واحد على روبي فاولر.

كما ساهم النجم المصري في عدد من أهداف رفاقه، حيث كانت تمريراته حاسمة في المباراة.

من جهة أخرى، أصبح صلاح ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر، بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

وصلاح هو أيضا أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام مانشستر يونايتد.

كذلك بات صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد مان يونايتد في "البريمرليغ"، بعد تييري هنري (8) وسيرجيو أغويرو (8).