مراسل القاهرة الإخبارية: تصريحات بايدن تسبب حالة هروب من السوق الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك ياسر نور الدين، إن المستثمرين الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكى، وعدد من الأثرياء، يفرون من العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف خلال إفادة قدمها لبرنامج المراقب مع الإعلامية رشا عماد، أن أحد أهم أسباب هروب المستثمرين والأثرياء، هو نظام الضرائب الأمريكى الصارم المتعدد الأوجه، الذى يشكو منه المواطن الأمريكى العادى، فما بالك بالمستثمر.

ولفت إلى أن هناك تصريحا للرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فيه إنه يريد أن يزيد الضرائب على الأغنياء، وأن يأخذ منهم أموالا أكثر، وهذا يسبب حالة من الهروب من السوق الأمريكية، تجنبا لارتفاع معدلات الضرائب مرة أخرى. ومن الأسباب أيضا لخروج المستثمرين هى المنافسة من دول عديدة مثل الإمارات وسنغافورة، التى سحبت البساط من تحت أقدام السوق الأمريكية.

وذكر أن التقارير تقول إنه فى العام 2026 سوف تزيد ثروات الأغنياء بنسبة 40%، وتمتلك الولايات الأمريكية وحدها 32% من ثروات العالم، وتستحوذ على 36% من أثرياء العالم، والمفاجأة أن الدولة التى ستستقطب هؤلاء الأغنياء هى الصين وليست الولايات المتحدة.