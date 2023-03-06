مسؤول أوكرانى: القوات الروسية تقصف نيكوبول مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي، عبر منصة تليجرام " قصفت القوات الروسية نيكوبول بالمدفعية الثقيلة". وتابع أنه نتيجة للهجوم، تضررت مؤسسة خاصة، ومحل بقالة، وخمسة منازل خاصة، ومبنى شاهق، ومبنى خالي، ومبنيين خارجيين، وخطوط كهرباء.

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