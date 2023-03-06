العالم اليوم - رونالدو يرسل طائرة مساعدات للمتضررين من زلزال شرق المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 02:16 صباحاً - أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الأحد، بأن نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرسل طائرة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رونالدو تكفل بتكاليف الحمولة، والتي شملت خياما وأغذية وبطانيات وحليب أطفال وإمدادات طبية. وأرسلت هذه المساعدة بحسب "ديلي ميل" إلى المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات السخية، حيث سبق له أن دفع تكاليف جراحة دماغ طفل بكلفة 83 ألف دولار، وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال. كذلك تبرع رونالدو بمليون و200 ألف دولار للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

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