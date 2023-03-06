جدة - نرمين السيد - صرح بذلك متحدث باسم إدارة منطقة موسكو ب وزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الروسية اليوم، وقال "وقع إنفجار فى ورشة لغاز الكوك - المستخدم فى أفران فحم الكوك - فى فيدنوي، واندلعت النيران فى برج مضخة به مادة البنزول، وبلغ ارتفاع النيران 20 مترا". ووفقا لمصدر بخدمات الطوارئ، فإن النيران التهمت المبنى بأكمله الذى تبلغ مساحته 200 متر مربع. وتنتج ورشة غاز الكوك فى موسكو فحم الكوك ومادة البنزول ومركب "راتنج قطران الفحم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار فى مصنع غاز الكوك بالقرب من العاصمة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.