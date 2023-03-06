العالم اليوم - رئيس إفريقي يعلّق على إمكانية الاستعانة بقوات "فاغنر"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 01:19 صباحاً - اعتبر رئيس جمهورية بنين باتريس تالون في مقابلة الأحد مع تلفزيون "إل سي آي" الفرنسي أن لجوء دول إفريقية إلى خدمات مجموعات عسكرية خاصة مثل "فاغنر" الروسية "غير مستهجن من حيث المبدأ" ما دامت الغاية "أمنية بحتة".

وقال تالون خلال المقابلة إن "فكرة الاستعانة بمقدم خدمة عسكرية خاص ليست جديدة. لقد رأيناها في أفغانستان" مع الأميركيين، معتبرا أن "هذا المبدأ غير مستهجن".

لكنه أضاف "إذا تدخلت فاغنر ولم تقدم خدمة أمنية بحتة، وارتكبت انتهاكات لصالح النظام، فذلك أمر مستهجن وتجب إدانته".

وتطرق تالون إلى الحرب الأوكرانية، حيث قال: "هذه الحرب مؤسفة"، مضيفا أن "روسيا صديقة لبنين منذ فترة طويلة، لكن صداقتنا لا يجب أن تمنعنا من إدانة ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

وتابع "إذا قللنا من أهمية ما يقع، فسيكون ذلك وسيلة ترويج لاستخدام القوة في حل النزاعات الدولية".

ولدى سؤاله عن رأيه في رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة رسم العلاقات مع الدول الإفريقية، قال تالون إن "جولة الرئيس ماكرون الحالية في إفريقيا جيدة لأنها توضح الأمور قليلا"، مشددا على أن "فرنسا بحاجة إلى إظهار المزيد من إحساسها بالمساواة مع الدول الإفريقية".

وردا على سؤال حول العلاقات القوية بين الصين ودول القارة الإفريقية، أكد تالون أن "الصين تلهم كثيرين، لا سيما على صعيد تعويلها على الذات والحكم الرشيد".

"فاغنر" في إفريقيا