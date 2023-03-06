العالم اليوم - تراجع آمال الريال في الفوز بالليغا.. وبرشلونة يعزز صدارته

انتم الان تتابعون خبر تراجع آمال الريال في الفوز بالليغا.. وبرشلونة يعزز صدارته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 01:19 صباحاً - أنهى ريال مدريد أسبوعا صعبا بتعادل محبط بدون أهداف مع مضيفه ريال بيتيس الأحد ولم يفعل الكثير لتعزيز فرصه في اللحاق ببرشلونة في صراع الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الخميس الماضي، سيطر ريال مدريد على المباراة أمام مضيفه بيتيس لكنه أهدر العديد من الفرص.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة ويتقدم بفارق تسع نقاط عن ريال صاحب المركز الثاني الذي تعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري.

ويحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 41 نقطة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

برشلونة يعود لسكة الانتصارات

عاد برشلونة بعشرة لاعبين إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فالنسيا 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف النادي الكتالوني في الدقيقة 15 ورفع رصيده الى 62 نقطة بفارق 10 مؤقتا عن ريال مدريد الذي يحل لاحقا على ريال بيتيس الخامس.

ولعب برشلونة نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لخطأ على المهاجم هوغو دورو المنفرد، علما أن المدرب تشافي هرنانديس تابع المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف.