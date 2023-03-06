جدة - نرمين السيد - واصطدم قطاران فى اليونان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس. وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطنى لمدة ثلاثة أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: حبس مدير محطة لاريسا على خلفية حادث قطار اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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