العالم اليوم - قتلى في اشتباك جديد بين أذربيجان وأرمينيا بناغورني كراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 12:22 صباحاً - تبادلت القوات الأذربيجانية والأرمينية إطلاق النار الأحد في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها، مما أدى لمقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقا غير مصرح به.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية في كراباخ قُتلوا، مضيفة أن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها "سخيفة".

وناغورني كراباخ معترف بها دوليا منذ فترة طويلة كجزء من أراضي أذربيجان على الرغم من أن غالبية سكانها من الأرمن.

والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عدة مرات في إطار الجهود المبذولة لحل النزاع، لكن العنف المتكرر أضر بجهود السلام.

وبعد حرب أولى في التسعينيات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف 2020 للسيطرة على هذه المنطقة الجبلية، التي انشقت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت الحرب الأخيرة عن مقتل نحو 6500 شخص وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

وفي إطار اتفاق الهدنة، تخلّت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، ونشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها نحو ألفي عسكري مكلفين بمراقبة التقيّد بالهدنة.