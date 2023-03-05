عاجل.. الرئاسة التونسية: نعمل على الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، تأكيد الرئاسة التونسية أن البلاد تعمل على الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين، وردع كل أنواع الاتجار بالبشر.





وقالت الرئاسة التونسية فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت فى السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التى يعانى منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا فى تونس ولا خارجها".

وإن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أى نوع من أنواع التمييز العنصرى ولا تقبل أن يوجد أى ضحية لأى شكل من أشكال التمييز لا فى تونس ولا فى أى مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.

وأوضحت "تذكر تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى ومظاهره، وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادى أو معنوى على أى أجنبى مهما كانت وضعيته القانونية".

وأضافت الرئاسة التونسية "إيمانًا بعمق روابط تونس الإفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسى وتمكينهم من التجديد الدورى لوثائقهم فى آجال مناسبة".

وتابعت "كما تقرر التمديد فى وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب فى ذلك فى إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك فى إطار العودة الطوعية".

وأكدت الرئاسة التونسية، أنه تقرر أيضا تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسى ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أى تجاوز فى حقهم.

واختتمت الرئاسة التونسية "تتوجه الجمهورية التونسية بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التى عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخى بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التى أرستها تونس عبر التاريخ".