القاهرة الإخبارية.. حقيقة الحرب المشتعلة بين الإعلام الأمريكى بسبب الانحياز

وقال الكاتب والمحل السياسى إيلى يوسف، إنه لا يمكن اتهام فوكس نيوز بأنها منحازة، الكل يعلم أن الإعلام الأمريكى بطبيعة الحال هو إعلام مصنف، ينقل وجهة نظر طرف من الأطراف السياسية، الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى، وتاريخيا فوكس نيوز محسوبة على الحزب الجمهورى.
ولفت إلى أنه إذا راجعنا الأخبار الأمريكية مثلا فى جميع القنوات الأمريكية سنجد بالكاد خبرا عن منطقة الشرق الأوسط وما يجرى فيها، وهذا يعكس مدى التوجيه والانحياز لدى وسائل الإعلام الأمريكية.
بينما ذكر الكاتب الصحفى محمد المنشاوى المتخصص فى الشؤون الأمريكية، أنه أصبح هناك شخصنة وتسييس فى الإعلام الأمريكى، وهذا يضر بشكل مباشر المواطن الأمريكى والمشاهد الأمريكى، فمن المفترض أن يكون الإعلام نزيها.
وتابع أن كل رئيس جديد لشبكة سى إن إن يحاول أن يصنع توازنات، البعض يرى أن هناك اختلالا فى تغطيات الحزب الديمقراطى، والبعض يرى أن هناك قصور فى دعم قضايا المرأة أو الملونين إلى غير ذلك، وبناء على ذلك تجرى التغييرات والتعيينات.
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