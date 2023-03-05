خبير فى الشأن الصينى يوضح أسباب انتعاش اقتصاد بكين بعد أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الخبير فى الشؤون الصينية على ريا، إن قيود كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصينى وتسببت فى تضرره، ولكن كانت حماية المواطنين من كورونا أهم بالنسبة للقيادة السياسية من النمو الاقتصادى.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه الآن بدأت رحلة انتعاش الاقتصاد الصينى، فهو لن يعود لقوته رغم رفع القيود، لكن مع الوقت سيعود نمو الاقتصاد الصينى لمعدله الطبيعى، فى ظل نسبة نمو مستهدفة هذا العام 5%، وأظن أنها ستتحقق.

وتابع أن الصين من المستبعد أن تعود لحالة الإغلاق التى حدثت عام 2020، حتى لو جرى إغلاق مدينة لمدة أيام، فقد تطورت اللقاحات والأدوية، ما جعل بكين تتوجه لفتح كامل أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن أزمة العقارات لن تؤثر على النمو الاقتصادى الصينى، بل يمكن أن ينعش النمو الاقتصادى سوق العقارات، ولن تتدخل الحكومة الصينية فى حل أزمة الشركة الصينية المتعثرة، فهذا شأن القطاع الخاص وستتركه للقطاع الخاص.

وذكر أن تواصل الصين مع دول عربية ومع منطقة الشرق الأوسط، سيساعد الصين على الحفاظ على الوصول لمستوى النمو هذا العام، والذى لم تصل فيه للعام الماضى.