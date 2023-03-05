تايوان تطالب الصين بمواجهة حقيقة انفصالهما عن بعضهما البعض

جدة - نرمين السيد - دعا المجلس التايوانى للشئون الصينية، اليوم الأحد، بكين إلى مواجهة الحقيقة بأن جانبى مضيق تايوان لا ينتميان إلى بعضهما البعض، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج أعاد خلالها التأكيد على التزام بكين بـ"مبدأ الصين الواحدة" فى علاقاتها مع تايوان.





وطالب المجلس الصين - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتايوان "سى إن إيه" فى نسختها الإنجليزية- باحترام المفاهيم الأساسية للشعب التايوانى المتمثلة فى حماية السيادة والديمقراطية والحرية لبلادهم. وأشار المجلس إلى أن الصين يجب أن تتعامل مع تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية وتتضمن احترام الطرفين، وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية لإقامة تفاعلات إيجابية بين الطرفين. وكان رئيس الوزراء الصينى قد صرح - فى تقرير عن نشاط حكومته خلال افتتاح المؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى السنوى اليوم - بأن بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، الذى ينص على أن تايوان جزء من الصين. كما أكد لى على معارضة بكين لاستقلال تايوان، مشددا على رغبة الصين فى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان ودفع عملية "إعادة التوحيد السلمى" للصين، موضحا أن بكين عازمة على تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون عبر المضيق وتحسين الأنظمة والسياسات التى تسهم فى رفاهية مواطنى تايوان.

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