العالم اليوم - زيلينسكي يعترف: "معركة دونباس صعبة ومؤلمة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 10:23 مساءً - اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بحدة الاشتباكات في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تقع مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يخوض معركة "مؤلمة وصعبة"، في مواجهة القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف في خطابه اليومي: "أود أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفا: "إنها واحدة من أكثر المعارك صعوبة. إنها مؤلمة وصعبة".

وتواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت، التي تشكل رمزا ومركزا للحرب في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني الأحد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزا، لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين.