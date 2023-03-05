المستشار الألمانى: مسؤولية إنهاء الحرب فى أوكرانيا تظل على عاتق بوتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتز خلال حوار مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه "من الضرورى أن يفهم بوتين أنه لن ينجح فى هجومه وأنه يجب عليه سحب القوات.. وهذا هو أساس المحادثات".

واعترف المستشار الألمانى بأن الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ عام واحد، قد وصلت إلى طريق مسدود وخلفت قدرًا هائلاً من الضرر فى أوكرانيا، لكن فى الوقت نفسه أكد شولتز أنه لن يضغط على الأوكرانيين لتقديم تنازلات غير مواتية بالنسبة لهم.

وأضاف شولتز: "من الصعب للغاية الحكم على الأشياء التى ستحدث فى أوكرانيا خلال الفترة القادمة، لكن هناك أمرًا واضحًا تمامًا وهو مواصلة ألمانيا لدعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والإنسانية وأيضًا بالأسلحة".

وأشاد شولتز بجهود الرئيس الأمريكى جو بايدن وقيادته خلال الأزمة الدولية الحالية، مشيرا إلى أن بايدن "مُطلع للغاية على العلاقات الدولية.. أعتقد أنه أحد أمهر الرؤساء الذين يعرفون كيف تسير الأمور فى العالم، وهو أمر مهم فى الأوقات التى تصبح أكثر خطورة".