أوكرانيا: نزع الألغام التى خلفتها القوات الروسية سيستغرق 70 عاما

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن جهود نزع الألغام من الأراضى التى دخلتها القوات الروسية خلال الحرب قد تستغرق 70 عاما، مطالبة بدعم من شركاء أوكرانيا الدوليين لحل هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن.





وذكرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- أنه "بالنظر إلى حجم الألغام "التى تمت زراعتها"، فإن جهود نزع الألغام ستستغرق 70 عاما بناء على الموارد التى تمتلكها أوكرانيا حاليا، ولحل هذه المشكلة فى أقل وقت ممكن، فإن الدعم المالى والتنظيمى والتكنولوجى من الشركاء الدوليين ضرورى للغاية". وأشارت الوزارة إلى أنه من الضرورى عقد اجتماع على غرار اجتماع رامشتاين، والذى عقدته الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين فى قاعدتها الجوية بألمانيا فى أبريل العام الماضى، موضحة أن عقد اجتماع ثانى يكون محوره عمليات نزع الألغام يجب أن يركز على تنسيق الجهود لتنظيف كل المناطق المتضررة من الألغام والقنابل غير المنفجرة.

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