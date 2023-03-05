دبلوماسى سابق لـ«إكسترا نيوز»: العلاقات المصرية العراقية متميزة وتاريخية

جدة - نرمين السيد - تحدث السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على العلاقات المصرية العراقية، وذلك تزامنًا مع زيارة محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى، وآثير داود وزير التجارة العراقى، لمصر.





وقال "بيومى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن العلاقات المصرية العراقية قديمة ومميزة وتاريخية، وهنا مثلث يربط القاهرة بعمان فى الأردن وببغداد فى العراق. وأضاف أن العراق يستقبل العمالة المصرية بكل ترحاب، خاصة فى مجال الزراعة، لأن العراقيين ليس لهم باع فى هذا المجال الهام. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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