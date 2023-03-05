رئيس الدوما الروسى: واشنطن تجبر دول أوروبا على دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، وفى المقابل تتحمل هى تكاليف أقل بكثير.





وأضاف فولودين فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على تمويل أوكرانيا على حساب مواطنيهم، بينما تخصص هى 0.37٪ فقط من إجمالى الناتج المحلى لدعم أوكرانيا، حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ12 على قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا".

وأشار فولودين إلى أن ما تدفعه الولايات المتحدة لدعم كييف أقل بـ5.7 أضعاف من التكاليف التى تتحملها بولندا والتى تبلغ قيمتها 2.1٪ من إجمالى الناتج المحلى، مضيفا أن "إستونيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص تضغط على واشنطن لزيادة إنفاقها فى هذا الصدد".

ورأى رئيس مجلس الدوما الروسى أن واشنطن أظهرت مرة أخرى أن "المبدأ الأساسى لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها".

ونوه فولودين بأن "دول الاتحاد الأوروبى تتحمل تكاليف إضافية نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا، والتى تسببت فى زعزعة استقرار اقتصاداتها"، لافتا إلى دعم الحكومات الأوروبية لصناعة الطاقة، بعد انقطاع إمدادات الطاقة الروسية، والذى بلغ حجمه 570 مليار يورو.

وأكد فولودين أن "قادة الاتحاد الأوروبى يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الوطنية على حساب المواطنين الأوروبيين" من خلال الاستمرار فى تزويد كييف بالأسلحة.