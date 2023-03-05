القاهرة الإخبارية: ملك الأردن عبد الله الثانى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن ملك الأردن أكد ضرورة التهدئة بالأراضى الفلسطينية.

ووصل لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، الأردن، فى وقت سابق اليوم الأحد، فى مستهل جولة بالشرق الأوسط، وقال مسؤولون إنه سيناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وكان بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أوضح فى إفادة صحفية، الخميس الماضى، أن أوستن سيغادر نهاية الأسبوع الحالى، فى زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل.

وأضاف رايدر أن "أوستن يتطلع إلى إجراء مناقشات مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين أمريكا".

يأتى الإعلان عن جولة وزير الدفاع الأمريكى للشرق الأوسط، فى ظل إدانة أمريكية وعربية لتصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلى، حول محو بلدة حوارة الفلسطينية فى نابلس، إذ وصفت وزارة الخارجية الأمريكية تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة ومقززة".