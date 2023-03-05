القاهرة الإخبارية.. شولتس: بوتين استخف بوحدة الغرب فى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد شولتس فى حوار أجراه لصحيفة "سى إن إن"، أن الرئيس الروسى أساء الحكم على وحدة أوروبا والولايات المتحدة وجميع حلفاء أوكرانيا، وأن الأوكرانيين سيواصلون القيام بذلك فى المستقبل، ووعد بإرسال مزيد من شحنات الأسلحة.
وقال شولتس: "نحن الآن أقوى داعم لأوكرانيا فى القارة الأوروبية وسنظل كذلك، لافتًا إلى أن ألمانيا أنفقت 14 مليار يورو فى إطار دعمها لأوكرانيا".
وأكد أن ألمانيا استقلت عن إمدادات الغاز والفحم والنفط الروسى، قائلًا: "قبل عام، لم يكن أحد يتوقع حقًا أننا سننجو اقتصاديًا بسهولة فى وضع لا توجد فيه إمدادات الغاز الروسى لبلادنا وأوروبا".
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