العالم اليوم - أول تعليق من محمد صلاح بعد الإنجاز التاريخي مع ليفربول

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد الإنجاز التاريخي مع ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 مساءً - عبّر النجم المصري محمد صلاح، الأحد، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي الذي كان يسعى إليه منذ قدومه إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".

وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".

وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".

وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".

وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسي.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".

إنجاز صلاح التاريخي