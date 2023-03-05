العالم اليوم - أول تعليق من محمد صلاح بعد الإنجاز التاريخي مع ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 مساءً - عبّر النجم المصري محمد صلاح، الأحد، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي الذي كان يسعى إليه منذ قدومه إلى ليفربول الإنجليزي.
وقال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".
وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".
وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".
وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسي.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".
إنجاز صلاح التاريخي
وسجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، لحساب الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز صلاح، اليوم، هدفين أمام "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 66 و83، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبذلك، رفع "مو صلاح" رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، ويتقدم بهدف واحد على روبي فاولر.
كما ساهم النجم المصري في عدد من أهداف رفاقه، حيث كانت تمريراته حاسمة في المباراة.
من جهة أخرى، أصبح صلاح ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر، بعد جيمي فلويد هاسلبانك.
وصلاح هو أيضا أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام مانشستر يونايتد.
كما بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد مان يونايتد في "البريمرليغ"، بعد تييري هنري (8) وسيرجيو أغويرو (8).
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