العالم اليوم - صلاح يقهر "الشياطين" ويصبح الهداف التاريخي لليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 مساءً - سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، لحساب الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح، اليوم، هدفين أمام "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 66 و83، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، رفع "مو صلاح" رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، ويتقدم بهدف واحد على روبي فاولر.

كما ساهم النجم المصري في عدد من أهداف رفاقه، حيث كانت تمريراته حاسمة في المباراة.

ثاني أكثر لاعب يسجل في الديربيات في 5 مباريات متتالية

من جهة أخرى، أصبح صلاح ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر، بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

أول لاعب يسجل في الشياطين في 6 مباريات متتالية

وصلاح هو أيضا أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام مانشستر يونايتد.

الأكثر تسجيلا في شباك اليونايتد

كما بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد مان يونايتد في "البريمرليغ"، بعد تييري هنري (8) وسيرجيو أغويرو (8).

وقدم ليفربول عرضا هجوميا مذهلا وسحق غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة هي الأكبر منذ عشرات السنوات.

وأصبح رصيد أبناء يورغن كلوب 42 نقطة من 25 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.