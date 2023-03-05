العالم اليوم - بوجود 100 مراهق.. إطلاق نار يحول حفلا لمأساة في أميركا

انتم الان تتابعون خبر بوجود 100 مراهق.. إطلاق نار يحول حفلا لمأساة في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 مساءً - قتل شخصان وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار، السبت، في منزل في إحدى ضواحي مدينة أتلانتا الأميركية، حيث تجمع أكثر من 100 مراهق في حفلة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة دوغلاس في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، إن "المحققين كانوا على معرفة بما حدث في منزل دوغلاسفيل".

ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى صباح الأحد، وليس من الواضح ما إذا كان أكثر من شخص قد نفذ إطلاق النار.

وجاء في البيان: "نحن نعلم أنه كانت هناك حفلة منزلية حضرها أكثر من 100 مراهق. وقعت مواجهة أسفرت عن سقوط قتيلين و6 جرحى جراء إطلاق نار. المعلومات محدودة للغاية في هذا الوقت"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتقع مدينة دوغلاسفيل على مسافة تزيد قليلا عن 20 ميلا (32 كيلومترا) غربي أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.