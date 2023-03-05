جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، فى وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 462 طفلا وإصابة 931 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى شهر فبراير من العام الماضى.
وقال مكتب المدعى العام -فى بيان- إنه حتى اليوم 5 مارس، تأثر أكثر من 1393 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 462 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 931 آخرون بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ445 حالة، وتليها خاركييف بـ272 حالة وفى كييف 123 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات فى مدينة ميليتوبول فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.