عاجل.. القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات فى مدينة ميليتوبول فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، فى وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 462 طفلا وإصابة 931 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى شهر فبراير من العام الماضى.

وقال مكتب المدعى العام -فى بيان- إنه حتى اليوم 5 مارس، تأثر أكثر من 1393 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 462 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 931 آخرون بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ445 حالة، وتليها خاركييف بـ272 حالة وفى كييف 123 حالة.