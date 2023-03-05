العالم اليوم - كيف وضع طيارو "إل عال" نتنياهو وزوجته في موقف محرج؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 08:16 مساءً - قالت "إل عال" للطيران، يوم الأحد، إن طياري الشركة الإسرائيلية تركوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في موقف محرج، بعدما رفضوا نقلهما إلى إيطاليا، في زيارة رسمية مقررة في وقت لاحق من الأسبوع القادم.

وقال مراسلنا إن شركة "إل عال" فشلت في العثور على طيار من بين أطقمها ليقود الطائرة، فيما قال ممثل عن الطيارين إنهم سيستمرون في خدمة إسرائيل "اليهودية والديموقراطية".

وحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن مكتب رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا لفتح عرض الطيران بنتنياهو وزوجته إلى روما، الخميس القادم، أمام كل شركات الطيران الإسرائيلية.

وأضافت أن عرض الطيران بنتنياهو ووجه بـ"لا مبالاة" من قبل طياري شركة "إل عال".

ومساء اليوم الأحد، نجحت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية أخيرا في العثور على طاقم لنقل الزوجين إلى إيطاليا.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن طياري "إل عال" يبدو أنهم انضموا إلى قائمة المحتجين على الإصلاحات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء، والتي تواجه انتقادات واسعة.

وتسعى الحكومة الدينية القومية إلى إجراء تغييرات قضائية، تشمل فرض قيود على المحكمة العليا، التي تتهمها حكومة نتنياهو بـ"تجاوز السلطات المخولة لها".

ويشعر المنتقدون بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء.

وتجتاح إسرائيل مظاهرات أسبوعية تزداد حدة، قال بعض قادتها، ومن بينهم قادة عسكريون سابقون، إن "التحول غير الديمقراطي في الحكومة، من شأنه أن يبرر العصيان الجماعي في صفوف القوات".