العالم اليوم - الإعلان عن موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 08:16 مساءً - كشف الديوان الملكي الأردني، الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي: "الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من مارس عام 2023 ميلادي".

وفي 5 يوليو 2022، تمت خطوبة الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس، بحضور الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.