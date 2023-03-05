دوت الخليج -

الكويت تعين أحمد النواف رئيسا للوزراء

صدر في الكويت اليوم الأحد أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي. الكويت تعين أحمد النواف رئيسا للوزراءصدر في الكويت اليوم الأحد أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر الأميري نص على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وعرض أسماء المرشحين على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، لإصدار مرسوم تعيينهم. وكان ولي العهد بدولة الكويت قد تسلم في 26 يناير الماضي كتاب استقالة الحكومة السابقة. تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي للمرة الأولى، والذي تقدم باستقالته في الثاني من أكتوبر 2022، ليعاد تعيينه مرة أخرى رئيسا للوزراء في الخامس من أكتوبر 2022 بعد صدور أمر أميري بإعادة تعيينه، ليتقدم باستقالة الحكومة للمرة الثانية في 26 يناير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تعين أحمد النواف رئيسا للوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.