خبير لـ«إكسترا نيوز»: القاهرة تسعى دائمًا للحفاظ على وحدة واستقرار العراق

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور حامد فارس، الخبير فى العلاقات الدولية، على العلاقات المصرية العراقية، وذلك تزامنًا مع زيارة محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى، وآثير داود وزير التجارة العراقى، لمصر.





وقال "فارس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن توقيت زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، للقاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مهمة جدًا وتأتى فى إطار دعم مصر غير المشروط لاستقرار العراق. وأضاف أنه لا يمكن إنكار كم الجهود التى بذلها الرئيس السيسى، منذ 2014 فى سبيل استقرار العراق، لافتًا إلى أن القاهرة تسعى دائمًا للحفاظ على وحدة واستقرار العراق وعودته إلى دوره الريادى والمحورى فى المنطقة العربية. وأوضح الخبير فى العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسى، سعى بكل قوة لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار من خلال عدد من الزيارات، التى انعكست بشكل كبير على استقرار الأوضاع فى هذا البلد المحورى.

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