نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تعطيل المدارس والجامعات في لبنان غدا بسبب الهزة الأرضية الأخيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 5 مارس 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- اعلنت وزارة التعليم اللبنانية عن تعطيل المدارس والجامعات ليوم غد الثلاثاء بسسب زلزالين ضربا الحدود السورية التركية .

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية،قد تحدثت عن زلزالين اثنين الأول بقوة 6.4 درجات يضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، والآخر بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هاتاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهاتاي.

ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال والي هاتاي رحمي دوغان، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبينا أنهم يواصلون التحريات اللازمة.

وكالات