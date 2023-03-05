ديلي إكسبريس: اللاجئين الأوكرانيين يعيشون حياة الأثرياء في النمسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 06:29 مساءً - انتقد قراء صحيفة Exxpress، السلطات النمساوية، بسبب دعمها للاجئين الأوكرانيين، الذين يعيشون حياة فارهة، ووصفوهم بـ "الأثرياء".

وأيد قراء الصحيفة المقترح الذي تقدم به حزب الحرية اليميني الشعبوي، بإجراء فحص دقيق لجميع النازحين الأوكرانيين إلى النمسا، والتدقيق في ممتلكاتهم، ومستوى معيشتهم.

وأوضح الحزب، أنه يتلقى يوميا العديد من الشكاوى من المواطنين النمساويين، تفيد بامتلاك اللاجئين الأوكرانيين سيارات فارهة، وقال أحد أعضاء الحزب: "لا أفهم لماذا يتوجب علينا أن ندعم شخصا، يصطحب أطفاله إلى رياض الأطفال على متن سيارات دفع رباعي، يقدر ثمنها بـ 70 ألف يورو".

فكتب أحد القراء قائلا: "بدأنا نرى في النمسا سيارات لم تكن موجودة قبل بدء الصراع في أوكرانيا، أمثال: تويوتا ولاند كروزر بمحرك بنزين سعة 6.9 لتر".

وأضاف آخر: "أؤيد تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين من شرق أوكرانيا، كونهم تضرروا كثيرا جراء الصراع الدائر، لكن لدينا نخبة من غرب أوكرانيا هنا، يرسلون مواطنيهم نحو الحرب، ولا يكترثون بالسلام".

وعلق آخر: "لا يوجد سبب يدعو إلى تمويل الأوكرانيين الأغنياء! إن حكومتنا توزع أموالنا على جميع الوافدين إلى النمسا، بغض النظر عن ظروفهم المالية".

وخلص القراء، إلى ضرورة التأكد من ظروف جميع الوافدين إلى النمسا، وتحديدا أولئك الذين يمتلكون سيارات فارهة أمثال BMW، ومرسيدس وأودي وغيرها، للتأكد من مدى حاجتهم للمساعدات الاجتماعية.