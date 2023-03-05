«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قدرات دبابة أبرامز الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وسلّط عرض عبر تقنية الواقع المعزز على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القدرات القتالية والاستراتيجية لـ"أبرامز"، وبالأخص النسخة "X" الأكثر تطورًا، التى تعد أحدث الإصدارات التى أنتجتها شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية.

ووفقًا للشركة المصنعة، فإن الدبابة مزودة بنظام دفع كهربائى هجين، يوفر فى استهلاك الوقود بنسبة 50%، كما تتميز هذه النسخة بخفة الوزن، مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وتحتوى الدبابة على مجموعة كبيرة من تقنيات الذكاء الاصطناعى، وبصريات "Safran PASEO"، ومدفع XM360، بالإضافة إلى نسخة معدلة من منصة "Kongsberg Protector RS6" 30 مللم، ومنظومة حماية "تروفى"، و"Iron Vision" 360 درجة.