وأوضح صوما، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن ترامب سيتفوق على رون دى سانتس، حاكم ولاية فلوريدا، وذلك على مستوى ترشيح الحزب الجمهورى بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 55% مقابل 25%.
وأضاف أن ترامب قادر أيضًا على حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه، وهو ما أكدته بعض استطلاعات الرأى، التى رجحت أن يحصل الرئيس السابق على 46% فى الاستحقاق الرئاسى، مقابل 42% لجو بايدن.
ولفت إلى أن ترامب واجه قبل توليه الرئاسة، حملات إعلامية شككت فى قدرته على حسم السباق الانتخابى ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلارى كلينتون، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى السابق يواجه فى الوقت الحالى موقفًا مشابهًا، وهو قادر على تجاوزه والفوز بولاية ثانية فى البيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار ترامب: استطلاعات الرأى ترجح فوزه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.