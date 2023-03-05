مستشار ترامب: استطلاعات الرأى ترجح فوزه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد جبريال صوما، عضو المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أن استطلاعات الرأى الرئيسية تشير إلى تفوقه على مستوى الشعبية، سواءً داخل الحزب الجمهورى أو الانتخابات الرئاسية.





وأوضح صوما، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن ترامب سيتفوق على رون دى سانتس، حاكم ولاية فلوريدا، وذلك على مستوى ترشيح الحزب الجمهورى بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 55% مقابل 25%.

وأضاف أن ترامب قادر أيضًا على حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه، وهو ما أكدته بعض استطلاعات الرأى، التى رجحت أن يحصل الرئيس السابق على 46% فى الاستحقاق الرئاسى، مقابل 42% لجو بايدن.

ولفت إلى أن ترامب واجه قبل توليه الرئاسة، حملات إعلامية شككت فى قدرته على حسم السباق الانتخابى ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلارى كلينتون، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى السابق يواجه فى الوقت الحالى موقفًا مشابهًا، وهو قادر على تجاوزه والفوز بولاية ثانية فى البيت الأبيض.