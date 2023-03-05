أوكرانيا: اقتصاد روسيا لن يتمكن من دعم الحرب فى البلاد خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف بودانوف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، إن "الاقتصاد الروسى لن يتمكن من دعم الحرب فى أوكرانيا خلال ثلاثة أشهر، أى ان روسيا لديها متسع من الوقت حتى نهاية الربيع لمحاولة تحقيق بعض أهدافها العسكرية على الأقل فى أوكرانيا ".

وتابع:" إن روسيا أهدرت كميات هائلة من الموارد البشرية والأسلحة والمواد، حيث ان اقتصادها وإنتاجها غير قادرين على تغطية هذه الخسائر".

وأوضح أن روسيا غيرت تسلسل قيادتها العسكرية وفى حال فشل الجيش الروسى فى تحقيق أهدافه هذا الربيع فستكون الأسلحة قد نفدت، متوقعا أن "تخوض أوكرانيا وروسيا معركة حاسمة هذا الربيع، وستكون هذه المعركة الأخيرة قبل انتهاء هذه الحرب".

ولفت رئيس المخابرات الأوكرانى إلى أن حرب روسيا لن تنتهى حتى يتم تحرير القرم منها.

واختتم رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية برفض تصريحات غربية بشأن أن إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة يخاطر بتورط أوكرانيا من قبل حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى حرب أوسع مع روسيا، مضيفا "إذا سقطت أوكرانيا وإن كان من غير المحتمل - فهذه هزيمة لكل الحضارة الغربية ".