آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، قال الجيش الأوكرانى إن القوات الروسية تواصل جهودها لمحاصرة باخموت، موضحا أنهم تمكنوا من صد أكثر من 130 هجوما روسيا خلال الساعات الماضية فى جبهة الشرق.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانيةـ قد أعلنت فى وقت سابق، نقل قوات إضافية إلى باخموت، وذلك على خلفية التزايد الكبير فى حدة القتال هناك.
وفى هذا الإطار، قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا، متابعا: "نحتاج طائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن سماء أوكرانيا".
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