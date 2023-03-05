بدء طلبات المنافسة على البرنامج العادي لخريجي الدورة التكميلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 5 مارس 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - : - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن بدء تقديم طلبات للمنافسة على مقاعد شاغرة في البرنامج العادي في بعض الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023.

وشملت المقاعد الجامعات التالية، جامعة مؤتة، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية كليات : عجلون ، الأميرة رحمة ، الشوبك، العقبة، أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني /الموقر، و جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية/فرع العقبة.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الشاغرة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد باستخدام الرابط التالي www.admhec.gov.jo ، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول الموحد لأول مرة، علماً بأن عملية تقديم الطلبات ستبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس ، وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الأحد المقبل.