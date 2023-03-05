القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى يصل الأردن فى مستهل جولة شرق أوسطية

جدة - نرمين السيد - وصل لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، الأردن، اليوم الأحد، فى مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضًا مصر وإسرائيل، وقال مسؤولون إنه سيناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أوضح فى إفادة صحفية، الخميس الماضى، أن أوستن سيغادر نهاية الأسبوع الحالى، فى زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل. وأضاف رايدر، أن "أوستن يتطلع إلى إجراء مناقشات مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين أمريكا". يأتى الإعلان عن جولة وزير الدفاع الأمريكى للشرق الأوسط، فى ظل إدانة أمريكية وعربية لتصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلى، حول محو بلدة حوارة الفلسطينية فى نابلس، إذ وصفت وزارة الخارجية الأمريكية تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة ومقززة".

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