العالم اليوم - مصر.. ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.4 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 05:16 مساءً - ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.352 مليار دولار في فبراير بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير، بحسب ما أعلنه المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، الأحد.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الصرف.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، بما يمكنها من جذب استثمارات خارجية جديدة في أدوات الدين الحكومية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مصر.

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية من خلال طرح مبادرات مثل سيارات المصريين في الخارج، وطرح حصص في الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي من أجل سد الفجوة التمويلية التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار في الفترة المقبلة.