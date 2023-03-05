اندلاع حريق ضخم بمخيم للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وقال أحد مسؤولى الإطفاء فى بنجلاديش، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الفور فى مخيم بالوخالى فى منطقة كوكس بازار، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى بنجلاديش، فى تغريدة على تويتر، إن المتطوعين من اللاجئين الروهينجا كانوا يستجيبون للحريق مع تقديم المفوضية وشركائها الدعم، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.

وفرّ أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش من ميانمار على مدار عدة عقود، بما فى ذلك حوالى 740 ألفا عبروا الحدود اعتبارا من أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة قمع وحشية ضدهم.

وساءت الأوضاع فى ميانمار منذ عام 2021، وفشلت محاولات إعادة الروهينجا.

وقالت الولايات المتحدة العام الماضى، إن اضطهاد الروهينجا فى ميانمار يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بعد أن أكدت السلطات الأمريكية روايات عن فظائع جماعية ضد المدنيين فى حملة ممنهجة ضد الأقلية العرقية.