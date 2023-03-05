خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: اقتصاد بكين سيعود إلى طبيعته لكن بعد وقت

جدة - نرمين السيد - قال على ريا، الخبير فى الشؤون الصينية من بيروت، إن قيود كورونا هى التى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصينى، وأدت إلى تضرره، وأدت إلى الكثير من الأزمات فى الداخل الصينى اقتصاديًا.





وأضاف على ريا، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية": "لكن كانت مصلحة الأفراد وتطعيمهم والحفاظ على حياة المواطنين الصينيين أهم بالنسبة للقيادة الصينية من التراجع الاقتصادى؛ الذى يمكن علاجه فى وقت لاحق". وتابع الخبير فى الشأن الصينى: "وبعد تجاوز قيود كورونا وحصول كثير من المواطنين الصينيين وخاصة فى الأعمار الكبيرة على التطعيمات اللازمة؛ بدأت حاليا الانتعاش الاقتصادى والتخلص من القيود بشكل كامل، ومجرد إلغاء القيود لا يعنى أن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته، ولكن سيحتاج إلى وقت للعودة إلى النمو الاقتصادى السابق لهذه القيود".

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