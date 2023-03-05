«القاهرة الإخبارية» تكشف عوائد أمريكا الاقتصادية من حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن مدى استفادة الولايات المتحدة من الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث بثت تقريرًا بعنوان: "كيف استفادت أمريكا اقتصاديًا من الحرب فى أوكرانيا؟".





وقال التقرير: "مثلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا علامة فارقة ونقطة تحول فى المشهد الدولى، وضربت الاقصاد العالمى وخلفت أزمات فى الغذاء والطاقة، وبالغرم من أن هناك كثيرين خسروا فهناك من حقق مكاسب من الحرب وتداعياتها". وأضاف: "دراسة لمركز السياسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن ترى أن شركاء واشنطن الأوروبيين يعانون أكثر بكثير نتيجة العواقب الاقتصادية لدعمهم لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية مقارنة بالأمريكيين، وهو ما يعكسه تفاوت أرقام معدلات التضخم لدى الجانبين". وتابع: "صحيفة وول ستريت قالت إنه فى أعقاب الأزمة الأوكرانية وقطع تدفقات الغاز الروسى إلى أوروبا، اضطرت أوروبا لزيادة وارداتها من الغاز الأمريكى المسال بشكل لم يسبق له مثيل، مما أسهم فى إعلاء الدور الأمريكى كقوة عظمى فى الطاقة، كما تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستظل أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا عام 2023".

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