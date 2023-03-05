الرئيس البولندى: نشهد حربا استعمارية جديدة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى أندريه دودا، إننا "نشهد حربا استعمارية جديدة بين روسيا وأوكرانيا، لكننا معنيون بالتضامن لحل الأزمة الأوكرانية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وكالة حرس الحدود البولندية، قد أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 10.2 مليون لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير من العام الماضي. وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس السبت نحو 22 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 24 ألف لاجئ أوكرانى من بولندا عائدين إلى بلادهم، ما يرفع إجمالى العائدين إلى 8.3 مليون شخص.

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