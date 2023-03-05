إعلام أمريكى : بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق بشأن روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس بايدن خلال الزيارة الأخيرة لوارسو مارس ضغوطا على زعماء دول البلطيق وراء الكواليس بسبب دعواتهم المتكررة لهزيمة روسيا فى أوكرانيا".
وبحسب المصادر، فإن مثل هذه التصرفات التى قام بها رئيس البيت الأبيض تركت لدى زملائه شكّا بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر "الهزيمة العسكرية لروسيا" هدفًا واقعيًا.
ويشير المقال إلى أن حلفاء كييف المقربين فى أوروبا الشرقية يثيرون مخاوف بشأن الفكرة المتزايدة بأن أوكرانيا يجب أن تستعد فى مرحلة ما للمفاوضات مع الكرملين.
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