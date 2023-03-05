أوكرانيا: مقتل 462 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام - فى بيان - إنه حتى اليوم 5 مارس، تأثر أكثر من 1393 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 462 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 931 آخرون بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ445 حالة، وتليها خاركييف بـ272 حالة وفى كييف 123حالة.
وأوضح مكتب المدعى العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجرى للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.
وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوى والمدفعى الروسى، تم تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 438 منها تم تدميرها بالكامل.
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