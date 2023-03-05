لاتفيا تزيل كلمة باللغة الروسية من لافتة محطة سكك الحديد الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة النقل اللاتفية، إنه "تم تفكيك الكتابة التوضيحية باللغة الروسية من مبنى محطة السكك الحديدية المركزية فى العاصمة ريجا، أمس، وأنه سيتم من الآن وصاعدا الإشارة إلى المحطة باللغتين اللاتفية والإنجليزية فقط.
ومن جانبه، وصف وزير النقل فى لاتفيا، جانيس فيتينبيرجز، إزالة الكتابة الروسية بـ "اللحظة الرمزية والمهمة"، قائلا إنه "لم يكن لاسم المحطة باللغة الروسية، أية أهمية عملية لسنوات عديدة، وأنها لم تعط أية قيمة سوى التذكير بالحقبة السوفيتية فى لاتفيا".
يشار إلى أن لاتفيا هى إحدى الدول التى شاركت فى حملة العداء ضد روسيا، وحظرت التعاطى مع الثقافة واللغة الروسية على أراضيها، بدعوى أن "روسيا تستخدم الثقافة كسلاح".
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